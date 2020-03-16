Українських туристів за кордоном просять залишатися на зв’язку через можливу екстрену евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Українських туристів, які залишилися за кордоном під час подорожі, просять залишатися на зв’язку через можливу дострокову евакуацію в Україну. Про це УНН повідомив президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч.
Відповідаючи на питання який алгоритм дій повернення українців, які наразі перебувають в подорожі за кордоном, Рудіч сказав: “Це треба тримати зв’язок через агента. Є ті, хто знаходиться в основних місцях відпочинку, такі як Єгипет, ОАЕ. Їх будуть виводити, швидше за все, чартерними рейсами. Планується якийсь розклад і вони будуть проінформовані. Їм треба завжди бути на зв’язку, нікуди не відволікатися — це саме головне, щоб можна було знайти їх, бо вивіз може бути достроково у будь-який час”.
Також він зазначив, що для туристів, які знаходяться в місцях не масового туризму, будуть організовуватися спеціальні борти для евакуації.
Нагадаємо, за інформацією МЗС, на карантині в єгипетських готелях знаходиться 750 громадян України через підозру на коронавірус.