Украинских туристов за рубежом просят оставаться на связи из-за возможной экстренной эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинских туристов, остались за границей во время путешествия, просят оставаться на связи из-за возможной досрочной эвакуации в Украину. Об этом УНН сообщил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.
Отвечая на вопрос алгоритм действий возвращения украинский, которые сейчас находятся в путешествии за границей, Рудич сказал: “Это надо держать связь через агента. Есть те, кто находится в основных местах отдыха, такие как Египет, ОАЭ. Их будут выводить, скорее всего, чартерными рейсами. Планируется какое-то расписание и они будут проинформированы. Им надо всегда быть на связи, никуда не отвлекаться — это самое главное, чтобы можно было найти их, потому что вывоз может быть досрочно в любое время”.
Также он отметил, что для туристов, которые находятся в местах не массового туризма, будут организовываться специальные борты для эвакуации.
Напомним, по информации МИД, на карантине в египетских отелях находится 750 граждан Украины по подозрению в коронавирус.