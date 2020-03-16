Кулеба призвал украинцев не ехать в туристические поездки и не доверять туроператорам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерству иностранных дел Украины известно о украинцах, которые находятся в самых отдаленных уголках - в том числе и в Чили. Об этом сказал на брифинге в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
"Не едьте в туристические поездки. Призываю каждого гражданина отказаться от поездок за границу, а именно в такие страны как Египет, где ситуация очень сложная. Каждый день я получаю сообщение о том, что очередные чартеры туристических компаний отбывают, вывозят наших граждан в Египет, обещают, что там все будет замечательно - замечательный климат, сухой, высокая температура, при которой коронавирус не размножается и весь этот бред", - отметил Кулеба.
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"Люди, вам врут для того, чтобы на вас зарабатывать. Их не интересует (операторов), которые агитируют вас сейчас выезжать в дешевые туры... не интересует ваше будущее и ваше здоровье - их интересует исключительно их заработок. Я призываю вас отказаться от поездок за границу в этот сложный период", - добавил министр.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро понедельника, в посольствах и консульствах Украины за рубежом зарегистрировалось 1791 лицо, которые попросили помочь им выехать из страны их пребывания.