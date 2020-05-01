В Єгипті постраждали 10 військових внаслідок вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На північному сході Єгипту постраждали 10 єгипетських військових через вибух саморобного вибухового пристрою в провінції Північний Синай. Про це заявив речник Збройних сил Єгипту Тамера аль-Рефая, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Вибух було направлено на броньований транспортний засіб, в якому перебували військові.
Серед постраждалих були двоє офіцерів й восьмеро рядових.
Нагадаємо, у Єгипті раніше на два тижні закрили всі мечеті і заборонили масові молитви через коронавірус.