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В Єгипті постраждали 10 військових внаслідок вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. На північному сході Єгипту постраждали 10 єгипетських військових через вибух саморобного вибухового пристрою в провінції Північний Синай. Про це заявив речник Збройних сил Єгипту Тамера аль-Рефая, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

В Єгипті постраждали 10 військових внаслідок вибуху

Вибух було направлено на броньований транспортний засіб, в якому перебували військові.

Серед постраждалих були двоє офіцерів й восьмеро рядових.

Нагадаємо, у Єгипті раніше на два тижні закрили всі мечеті і заборонили масові молитви через коронавірус.

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