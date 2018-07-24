В Египте ослов покрасили и выдали за зебр

Впоследствии выяснилось, что содержащие зоопарк египтяне хотели добавить к уже имеющимся животным пару новых зебр. Однако покупать их было слишком затратно, и владельцы решили разукрасить ослов, надеясь, что посетители не обнаружат обман.



Ветеринары подтвердили, что в зоопарке представлены ослы, а не зебры, однако руководство зоопарка продолжает утверждать, что находящиеся в вольере зебры — настоящие.



Напомним, зебру, которая родилась в одном из зоопарков аннексированного Крыма, назвали Думой в честь первых "выборов" в Госдуму РФ.

Ранее, в Токийском зоопарке провели учения на случай побега зебры.

Как сообщал УНН, жители США в 2017 году потратили на домашних животных 69,5 миллиардов долларов, что на 4,2% больше, чем годом ранее.