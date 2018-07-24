В Єгипті віслюків пофарбували та видали за зебр
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Власники одного з зоопарків в Каїрі обманювали відвідувачів, видаючи пофарбованих домашніх вісліслюків за зебр, але через спеку в Єгипті фарба потекла і характерні смужки зникли прямо на очах у відвідувачів. Про це повідомляє телеканал Extra News, передає УНН.
Згодом з'ясувалося, що власники зоопарку хотіли додати до вже наявних тварин пару нових зебр. Однак купувати їх було занадто витратно, і власники вирішили пофарбувати віслюків, сподіваючись, що відвідувачі не виявлять обман.
Ветеринари підтвердили, що в зоопарку представлені віслюки, а не зебри, проте керівництво зоопарку продовжує стверджувати, що зебри, які знаходяться у вольєрі, - справжні.
Нагадаємо, зебру, яка народилася в одному із зоопарків анексованого Криму, назвали Думою в честь перших "виборів" в Держдуму РФ.
Раніше, в Токійському зоопарку провели навчання на випадок втечі зебри.
Як повідомляв УНН, жителі США в 2017 році витратили на домашніх тварин 69,5 мільярдів доларів, що на 4,2% більше, ніж роком раніше.