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В Японии будут вводить третью дозу вакцины

В Японии будут вводить третью дозу вакцины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство планирует начать введение в Японии третьей дозы вакцины от COVID-19 в декабре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на KYODO.

Детали

Министерство здравоохранения в прошлом месяце решило сделать прививки людям, у которых прошло менее восьми месяцев после приема второй дозы, ссылаясь на исследования, которые показывают, что антитела, которые защищают от заболевания, со временем уменьшаются.

Начало внедрения вакцины в Японии начался в феврале среди медицинского персонала, а затем весной распространился на людей в возрасте 65 лет и старше, а затем на тех, кто страдает от основных заболеваний, и, наконец, среди населения в целом.

Во вторник в Токио подтвердили 77 ежедневных случаев коронавируса, заявило правительство столицы, зарегистрировав 49 случаев предыдущего дня, что является наименьшим с июня прошлого года. Но поскольку все больше людей начали выезжать и путешествовать по стране, медицинские эксперты предупредили о возможном возобновлении вируса зимой.

Напомним

Регулятор ЕС рекомендовал Бустерная дозу от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом.

Марокко вскоре начнет давать третью дозу вакцины против COVID-19.

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