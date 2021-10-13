В Японии будут вводить третью дозу вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство планирует начать введение в Японии третьей дозы вакцины от COVID-19 в декабре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на KYODO.
Детали
Министерство здравоохранения в прошлом месяце решило сделать прививки людям, у которых прошло менее восьми месяцев после приема второй дозы, ссылаясь на исследования, которые показывают, что антитела, которые защищают от заболевания, со временем уменьшаются.
Начало внедрения вакцины в Японии начался в феврале среди медицинского персонала, а затем весной распространился на людей в возрасте 65 лет и старше, а затем на тех, кто страдает от основных заболеваний, и, наконец, среди населения в целом.
Во вторник в Токио подтвердили 77 ежедневных случаев коронавируса, заявило правительство столицы, зарегистрировав 49 случаев предыдущего дня, что является наименьшим с июня прошлого года. Но поскольку все больше людей начали выезжать и путешествовать по стране, медицинские эксперты предупредили о возможном возобновлении вируса зимой.
Напомним
Регулятор ЕС рекомендовал Бустерная дозу от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом.
Марокко вскоре начнет давать третью дозу вакцины против COVID-19.