Марокко вводитиме третю дозу вакцини проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Марокко незабаром почне давати третю дозу вакцини проти COVID-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, пише УНН.
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Марокко вводило найбільші дози в Африці, щепивши 19,8 мільйона людей із населення приблизно 36 мільйонів, в основному за допомогою препаратів Sinopharm, AstraZeneca та Pfizer.
Нагадаємо
Наразі в Марокко зафіксували 934,007 випадки коронавірусу, 14,290 людей загинули.
Марокко розпочало вакцинацію підлітків віком від 12 до 17 років від COVID-19.