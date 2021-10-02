Марокко вводитиме третю дозу вакцини проти COVID-19

Деталі

Марокко вводило найбільші дози в Африці, щепивши 19,8 мільйона людей із населення приблизно 36 мільйонів, в основному за допомогою препаратів Sinopharm, AstraZeneca та Pfizer.

Нагадаємо

Наразі в Марокко зафіксували 934,007 випадки коронавірусу, 14,290 людей загинули.

Марокко розпочало вакцинацію підлітків віком від 12 до 17 років від COVID-19.