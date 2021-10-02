Марокко будет вводить третью дозу вакцины против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Марокко вскоре начнет давать третью дозу вакцины против COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, пишет УНН.
Детали
Марокко вводило самые большие дозы в Африке, вакцинируя 19,8 миллиона человек с населения примерно 36 млн, в основном с помощью препаратов Sinopharm, AstraZeneca и Pfizer.
Напомним
Сейчас в Марокко зафиксировали 934,007 случаи коронавируса, 14,290 человек погибли.
Марокко начало вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19.