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17 березня, 19:38 • 100431 перегляди

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17 березня, 18:58 • 124941 перегляди

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Марокко вакцинує підлітків

Марокко вакцинує підлітків

Київ • УНН

 • 18320 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Марокко розпочало у вівторок вакцинацію підлітків віком від 12 до 17 років від COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на “Сіньхуа”.

Деталі

Марокканський науковий комітет дозволив китайські вакцини Sinopharm та Pfizer-BioNTech для цієї кампанії, оскільки дві вакцини продемонстрували ефективність у цій віковій групі, йдеться у спільній заяві міністерств охорони здоров'я та освіти.

Операція з вакцинації є добровільною і за згодою батьків.

У цій віковій групі в Марокко більше 3 мільйонів підлітків, а станом на вівторок у школах по всій країні відкрито 445 центрів вакцинації.

Марокко успішно проводить кампанію вакцинації проти COVID-19, при цьому більше 51 % населення старше 12 років повністю вакциновані.

Доповнення

Велика Британія починає масову вакцинацію від COVID-19 дітей 12 - 15 років.

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