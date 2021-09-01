Марокко вакцинує підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Марокко розпочало у вівторок вакцинацію підлітків віком від 12 до 17 років від COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на “Сіньхуа”.
Деталі
Марокканський науковий комітет дозволив китайські вакцини Sinopharm та Pfizer-BioNTech для цієї кампанії, оскільки дві вакцини продемонстрували ефективність у цій віковій групі, йдеться у спільній заяві міністерств охорони здоров'я та освіти.
Операція з вакцинації є добровільною і за згодою батьків.
У цій віковій групі в Марокко більше 3 мільйонів підлітків, а станом на вівторок у школах по всій країні відкрито 445 центрів вакцинації.
Марокко успішно проводить кампанію вакцинації проти COVID-19, при цьому більше 51 % населення старше 12 років повністю вакциновані.
Доповнення
Велика Британія починає масову вакцинацію від COVID-19 дітей 12 - 15 років.