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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Марокко вакцинирует подростков

Марокко вакцинирует подростков

Киев  •  УНН

 • 18315 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Марокко начало во вторник вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Синьхуа”.

Детали

Марокканский научный комитет разрешил китайские вакцины Sinopharm и Pfizer-BioNTech для этой кампании, поскольку две вакцины продемонстрировали эффективность в этой возрастной группе, говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и образования.

Операция по вакцинации является добровольной и с согласия родителей.

В этой возрастной группе в Марокко более 3 миллионов подростков, а по состоянию на вторник в школах по всей стране открыто 445 центров вакцинации.

Марокко успешно проводит кампанию вакцинации против COVID-19, при этом более 51% населения старше 12 лет полностью вакцинированы.

Дополнение

Великобритания начинает массовую вакцинацию от COVID-19 детей 12 - 15 лет.

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