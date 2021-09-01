Марокко вакцинирует подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Марокко начало во вторник вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Синьхуа”.
Детали
Марокканский научный комитет разрешил китайские вакцины Sinopharm и Pfizer-BioNTech для этой кампании, поскольку две вакцины продемонстрировали эффективность в этой возрастной группе, говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и образования.
Операция по вакцинации является добровольной и с согласия родителей.
В этой возрастной группе в Марокко более 3 миллионов подростков, а по состоянию на вторник в школах по всей стране открыто 445 центров вакцинации.
Марокко успешно проводит кампанию вакцинации против COVID-19, при этом более 51% населения старше 12 лет полностью вакцинированы.
Дополнение
Великобритания начинает массовую вакцинацию от COVID-19 детей 12 - 15 лет.