Велика Британія починає масову вакцинацію від COVID-19 дітей 12 - 15 років
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Уряд Великої Британії заявив в суботу, що він наказав службі охорони здоров'я країни підготуватися до програми масової вакцинації COVID-19 для дітей у віці від 12 до 15 років, яка почнеться у вересні. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Перша доза вакцини вже запропонована всім підліткам у віці 16 і 17 років, а також дітям у віці від 12 до 15 років з певними основними захворюваннями і тим у кого ослаблений імунітет.
Велика Британія до цих пір не наслідувала приклад багатьох інших країн, які почали широко проводити вакцинацію дітей молодше 16 років.
В даний час консультанти зважують можливі недоліки і переваги такого розширення.
Однак британські органи охорони здоров'я вже заявили, що вакцини Pfizer/BioNTech і Moderna безпечні та ефективні для людей у віці від 12 до 17 років.
Автономні адміністрації в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії володіють власними повноваженнями щодо політики охорони здоров'я. Як і в Англії, в даний час вакцинація від COVID-19 проводиться не всім дітям у віці від 12 до 15 років.
Додамо
У п'ятницю, Білий дім повідомив, що половина американських дітей у віці від 12 до 17 отримали, принаймні, першу дозу вакцини проти COVID-19.
У більшості дітей симптоми COVID-19 розвиваються слабо або взагалі відсутні, але вони здатні поширювати вірус.
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