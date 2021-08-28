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Велика Британія починає масову вакцинацію від COVID-19 дітей 12 - 15 років

Велика Британія починає масову вакцинацію від COVID-19 дітей 12 - 15 років

Київ • УНН

 • 18532 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Уряд Великої Британії заявив в суботу, що він наказав службі охорони здоров'я країни підготуватися до програми масової вакцинації COVID-19 для дітей у віці від 12 до 15 років, яка почнеться у вересні. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Перша доза вакцини вже запропонована всім підліткам у віці 16 і 17 років, а також дітям у віці від 12 до 15 років з певними основними захворюваннями і тим у кого ослаблений імунітет.

Велика Британія до цих пір не наслідувала приклад багатьох інших країн, які почали широко проводити вакцинацію дітей молодше 16 років.

В даний час консультанти зважують можливі недоліки і переваги такого розширення.

Однак британські органи охорони здоров'я вже заявили, що вакцини Pfizer/BioNTech і Moderna безпечні та ефективні для людей у ​​віці від 12 до 17 років.

Автономні адміністрації в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії володіють власними повноваженнями щодо політики охорони здоров'я. Як і в Англії, в даний час вакцинація від COVID-19 проводиться не всім дітям у віці від 12 до 15 років.

Додамо

У п'ятницю, Білий дім повідомив, що половина американських дітей у віці від 12 до 17 отримали, принаймні, першу дозу вакцини проти COVID-19.

У більшості дітей симптоми COVID-19 розвиваються слабо або взагалі відсутні, але вони здатні поширювати вірус.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Японії після вакцинації Moderna від COVID-19 померли двоє людей

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