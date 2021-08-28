Великобритания начинает массовую вакцинацию от COVID-19 детей 12 - 15 лет

КИЕВ. 28 августа. УНН. Правительство Великобритании заявило в субботу, что оно приказало службе здравоохранения страны подготовиться к программе массовой вакцинации COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет, которая начнется в сентябре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.