В Японії будуть вводити третю дозу вакцини

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Міністерство охорони здоров'я минулого місяця вирішило зробити щеплення людям, у яких минуло щонайменше вісім місяців після прийому другої дози, посилаючись на дослідження, які показують, що антитіла, які захищають від захворювання, з часом зменшуються.

Початок впровадження вакцини в Японії розпочався у лютому серед медичного персоналу, а потім навесні поширився на людей у ​​віці 65 років і старше, а потім на тих, хто страждає від основних захворювань, і, нарешті, серед населення в цілому.

У вівторок у Токіо підтвердили 77 щоденних випадків коронавірусу, заявив уряд столиці, зареєструвавши 49 випадків попереднього дня, що є найменшим із червня минулого року. Але оскільки все більше людей почали виїжджати та подорожувати країною, медичні експерти попередили про можливе поновлення вірусу взимку.

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