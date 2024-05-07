В Японии завершается 5-й цикл сброса очищенной воды на АЭС "Фукусима"

В Японии во вторник завершили пятый этап сброса очищенной радиоактивной воды с японской АЭС "Фукусима" в океан. Об этом сообщает Kyodo, пишет УНН.

Детали

Во время последнего сброса, который был первым в 2024 финансовом году с апреля, компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. выпустила около 7800 тонн обработанной воды. В течение года планируется сбросить около 54 600 тонн воды.

В компании заявили, что аномального уровня трития в прилегающих к станции водах обнаружено не было. Перед сбросом вода, которая используется для охлаждения расплавленного топлива на заводе, проходит через передовую систему обработки жидкости, которая удаляет большинство радионуклидов, кроме трития.

Отмечается, что в этом году планируется провести еще шесть этапов сброса очищенной воды. Оператор компании сообщил, следующий этап начнется позже в мае или июне.

Напомним

Япония начала исследовать первый энергоблок АЭС "Фукусима" с помощью небольшого беспилотника, чтобы проверить остатки топлива в местах, ранее недоступных для роботов.