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У Японії завершується 5-й цикл скидання очищеної води на АЕС "Фукусіма"

У Японії завершується 5-й цикл скидання очищеної води на АЕС "Фукусіма"

Київ • УНН

 • 26193 перегляди

Японія завершила п'ятий етап скидання в океан близько 7800 тонн очищеної радіоактивної води з атомної електростанції "Фукусіма", з планами скинути ще близько 54 600 тонн протягом 2024 року.

У Японії у вівторок завершили п’ятий етап скидання очищеної радіоактивної води із японської АЕС "Фукусіма" в океан. Про це повідомляє Kyodo, пише УНН.

Деталі

Під час останнього скиду, який був першим у 2024 фінансовому році з квітня, компанія Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. випустила близько 7800 тонн обробленої води. Протягом року планується скинути близько 54 600 тонн води.

У компанії заявили, що аномального рівня тритію у прилеглих до станції водах виявлено не було. Перед скиданням вода, яка використовується для охолодження розплавленого палива на заводі, проходить через передову систему обробки рідини, яка видаляє більшість радіонуклідів, окрім тритію.

Зазначається, що цього року планується провести ще шість етапів скидання очищеної води. Оператор компанії повідомив, наступний етап розпочнеться пізніше у травні або червні.

Нагадаємо

Японія почала досліджувати перший енергоблок АЕС "Фукусіма" за допомогою невеликого безпілотника, щоб перевірити залишки палива в місцях, раніше недоступних для роботів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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