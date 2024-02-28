В Японії розпочато дослідження енергоблоку на АЕС "Фукусіма": дрони оглядають відсік, куди не вдалося дістатися роботам

Зруйновану внаслідок потужного землетрусу і цунамі 11 березня 2011 року атомну електростанцію "Фукусіма-дайїті" в місті Окума на північному сході Японії досліджуватимуть за допомогою невеликого дрона, який має перевірити стан залишків палива всередині реактора першого енергоблоку. Про це повідомляє УНН з посиланням на японську газету The Yomiuri Shimbun та Ассошіейтед Прес.

Деталі

За оцінками, на енергоблоках з 1 по 3 АЕС Фукусіма перебуває близько 880 тонн розплавленого палива. Щоб підтвердити стан цих залишків палива, компанія Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) 28 лютого розпочала дослідження, розмістивши невеликі дрони всередині захисної оболонки реактора першого енергоблоку і сфотографувавши її зсередини.

Політ дрона відбувся після кількох місяців підготовки та тренувань, які розпочалися в липні 2023 року на найближчому макетному об'єкті за межами заводу.

Повідомляється про кілька дронів, кожен з яких важить всього 185 грамів (6,5 унцій), дуже маневрені. Апарат являє собою майже квадрат розміром близько 18 сантиметрів по обидва боки і товщиною 5 сантиметрів, який оснащений камерою високої роздільної здатності з фронтальним завантаженням для відправки живого відео і зображень більш високої якості. Представники TEPCO заявили, що планують використовувати нові дані для розробки технології майбутніх зондів.

Два дрони мали оглянути територію навколо головної структурної опори корабля, званої постаментом, перш ніж вирішити, чи можна відправити два інших всередину, в область, недоступну для попередніх зондів. П'єдестал знаходиться прямо під активною зоною реактора. Мета польотів - зняти дно активної зони, щоб з'ясувати, як туди капало перегріте паливо в 2011 році.

Крім того, метою TEPCO є видалення невеликої кількості розплавленого сміття з найменш пошкодженого реактора № 2 як тестового прикладу до кінця березня за допомогою гігантської роботизованої руки.

Повідомляється, що компанія була змушена відкласти це через труднощі з видаленням відкладень, що блокують його вхід. Ця місячна відстрочка є доповненням до вже майже дворічної затримки.

Нагадаємо

На атомній електростанції Фукусіма стався витік радіоактивної води, яка містила 22 мільярди радіоактивних речовин, таких як цезій і стронцій, які просочилися в навколишній ґрунт.

Міністерство енергетики України заявляє, що дефіциту електроенергії немає, а Запорізька АЕС продовжує харчуватися від однієї лінії електропередачі через складну ситуацію з безпекою, яка перешкоджає доступу до ремонту іншої пошкодженої лінії.

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