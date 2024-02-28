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В Японии начато исследование энергоблока на АЭС "Фукусима": дроны осматривает отсек, куда не удалось добраться роботам

В Японии начато исследование энергоблока на АЭС "Фукусима": дроны осматривает отсек, куда не удалось добраться роботам

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 11:16  •  1213 просмотра

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Япония начала исследовать первый энергоблок АЭС "Фукусима" с помощью небольшого беспилотника, чтобы проверить остатки топлива в местах, ранее недоступных для роботов.

Разрушенная в результате мощного землетрясения и цунами 11 марта 2011 года атомная электростанция "Фукусима-дайити" в городе Окума на северо-востоке Японии будет исследована с помощью небольшого дрона, который должен проверить состояние остатков топлива внутри реактора первого энергоблока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японскую газету The Yomiuri Shimbun и Ассошиэйтед Пресс.

Детали

По оценкам, на энергоблоках с 1 по 3 АЭС Фукусима находится около 880 тонн расплавленного топлива. Чтобы подтвердить состояние этих остатков топлива, компания Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) 28 февраля начала исследование, разместив небольшие дроны внутри защитной оболочки реактора первого энергоблока и сфотографировав ее изнутри.

Полет дрона состоялся после нескольких месяцев подготовки и тренировок, которые начались в июле 2023 года на ближайшем макетном объекте за пределами завода.

Сообщается о нескольких дроны, каждый из которых весит всего 185 граммов (6,5 унций), очень маневренны. Аппарат представляет собой почти квадрат размером около 18 сантиметров с обеих сторон и толщиной 5 сантиметров, который оснащен камерой высокого разрешения с фронтальной загрузкой для отправки живого видео и изображений более высокого качества. Представители TEPCO заявили, что планируют использовать новые данные для разработки технологии будущих зондов.

Два дрона должны были осмотреть территорию вокруг главной структурной опоры корабля, называемой постаментом, прежде чем решить, можно ли отправить два других внутрь, в область, недоступную для предыдущих зондов. Пьедестал находится прямо под активной зоной реактора. Цель полетов - заснять дно активной зоны, чтобы выяснить, как туда капало перегретое топливо в 2011 году.

Кроме того, целью TEPCO является удаление небольшого количества расплавленного мусора из наименее поврежденного реактора № 2 в качестве тестового примера к концу марта с помощью гигантской роботизированной руки.

Сообщается, что компания была вынуждена отложить это из-за трудностей с удалением отложений, блокирующих его вход.  Эта месячная отсрочка является дополнением к уже почти двухлетней задержке.

Напомним

На атомной электростанции Фукусима произошла утечка радиоактивной воды, которая содержала 22 миллиарда радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций, просочившихся в окружающую почву.

Министерство энергетики Украины заявляет, что дефицита электроэнергии нет, а Запорожская АЭС продолжает питаться от одной линии электропередачи из-за сложной ситуации с безопасностью, которая препятствует доступу к ремонту другой поврежденной линии.

Утечка военных документов описывает подготовку россии к вторжению Китая28 февраля 2024, 09:59 • 21467 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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В Японії розпочато дослідження енергоблоку на АЕС "Фукусіма": дрони оглядають відсік, куди не вдалося дістатися роботам
In Japan, the study of the power unit at the Fukushima nuclear power plant has begun: drones inspect the compartment, where robots could not reach
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В Японии начато исследование энергоблока на АЭС "Фукусима": дроны осматривает отсек, куда не удалось добраться роботам

Япония начала исследовать первый энергоблок АЭС "Фукусима" с помощью небольшого беспилотника, чтобы проверить остатки топлива в местах, ранее недоступных для роботов.

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