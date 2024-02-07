На АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды

На водоочистном оборудовании АЭС Фукусима произошла утечка радиоактивной воды. Об этом говорится в отчете компании-оператора Tokyo Electric Power, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел около 9 утра (по местному времени - ред.). работники станции заметили что вода вытекает из трубы на восточной стене здания мусоросжигательного завода.

По данным компании, объем радиоактивной воды составлял 5,5 тонн и мог содержать 22 миллиарда радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций. Есть предположение, что утечка воды может быть связана с тем, что один из вентилей не был закрыт.

Отмечается, что попадание радиоактивной воды в океан после утечки на АЭС не было зафиксировано. Вся загрязненная вода, вероятно, просочилась в почву, вблизи места утечки.

Дополнение

В компании отмечают, что из-за утечки загрязненной воды были зафиксированы колебания радиационного фона, но уровень загрязнения все еще в пределах нормы.