На АЕС "Фукусіма-1" зафіксували витік радіоактивної води
Київ • УНН
На атомній електростанції Фукусіма стався витік радіоактивної води, яка містила 22 мільярди радіоактивних речовин, таких як цезій і стронцій, що просочилися в довколишній ґрунт.
На водоочисному обладнанні АЕС Фукусіма стався витік радіоактивної води. Про це йдеться у звіті компанії-оператора Tokyo Electric Power, передає УНН.
Деталі
Інцидент трапився близько 9 ранку (за місцевим часом - ред.). працівники станції помітили що вода витікає з труби на східній стіні будівлі сміттєспалювального заводу.
За даними компанії, об'єм радіоактивної води становив 5,5 тонн і міг містити 22 мільярди радіоактивних речовин, таких як цезій і стронцій. Є припущення, що витік води може бути пов'язаний з тим, що один із вентилів не був закритий.
Зазначається, що потрапляння радіоактивної води в океан після витоку на АЕС не було зафіксовано. Вся забруднена вода, ймовірно, просочилась в ґрунт, поблизу місця витоку.
Доповнення
У компанії зазначають, що через витік забрудненої води були зафіксовані коливання радіаційного фону, але рівень забруднення все ще в межах норми.