В Японии стремительно распространяется смертельная болезнь, которая может убить за 48 часов. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Редкая и смертельная болезнь, вызванная бактерией, поедающей мясо, стремительно распространяется в Японии, особенно в Токио.

Случаи Синдрома стрептококкового токсического шока (STSS) выросли до беспрецедентных уровней, вызывая беспокойство среди медицинских специалистов и общественности.

STSS - это агрессивное заболевание, которое может привести к летальному исходу в течение 48 часов после инфицирования. Только Токио сообщил о 145 случаях в первой половине 2024 года, что свидетельствует о быстром распространении этой опасной инфекции.

Большинство случаев приходится на взрослых старше 30 лет, причем уровень смертности составляет около 30 процентов.

В Японии разбился военный вертолет