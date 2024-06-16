В Японії поширюється рідкісний вірус, який може вбити людину протягом 48 годин
Київ • УНН
Рідкісний і смертельно небезпечний синдром стрептококового токсичного шоку, який може призвести до смерті протягом 48 годин, стрімко поширюється в Японії, особливо в Токіо, з безпрецедентною кількістю випадків, зареєстрованих у першій половині 2024 року.
У Японії стрімко поширюється смертельна хвороба, яка може вбити за 48 годин. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Рідкісна та смертельна хвороба, спричинена бактерією, що поїдає м’ясо, стрімко поширюється в Японії, особливо в Токіо.
Випадки Синдрому стрептококового токсичного шоку (STSS) зросли до безпрецедентних рівнів, спричиняючи занепокоєння серед медичних фахівців та громадськості.
STSS – це агресивне захворювання, яке може призвести до летального результату протягом 48 годин після інфікування. Лише Токіо повідомив про 145 випадків у першій половині 2024 року, що свідчить про швидке поширення цієї небезпечної інфекції.
Більшість випадків припадає на дорослих старше 30 років, причому рівень смертності становить близько 30 відсотків.
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