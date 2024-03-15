В Японии разбился военный вертолет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sili-samooboroni-yaponiiСилы самообороны Японии
reutersReuters
yaponiyaЯпония
Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  110274 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  109755 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  121185 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  137906 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  127358 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126866 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120660 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109070 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123321 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121246 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Публикации

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Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  184612 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  220889 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

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12 марта 2024, 06:25  •  244771 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  272868 просмотра

В Японии разбился военный вертолет

Военный вертолет Сил самообороны Японии разбился в префектуре Оита, никто из местных жителей не пострадал.

Общество •   •  7114 просмотра
В Японии разбился военный вертолет

Отца школьного стрелка признали виновным в убийстве по неосторожности

Отца признали виновным в убийстве по неосторожности за то, что он купил пистолет, который использовал его сын во время стрельбы в школе в Мичигане в 2021 году, в результате которой погибли 4 человека.

Криминал и ЧП •   •  18349 просмотра
Отца школьного стрелка признали виновным в убийстве по неосторожности

США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене

Центральное командование США сообщило об уничтожении 9 противокорабельных ракет и 2 БПЛА, запущенных повстанцами-хуситами в Йемене в направлении Аденского залива и Красного моря в период с 14 по 15 марта.

Война •   •  20727 просмотра
США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене

Иран использует европейские порты для контрабанды оружия Хезболле

Иран использовал европейские порты в Бельгии, Испании и Италии для контрабанды оружия, в том числе ракет и бомб, для Хезболлы в Ливане через Сирию, чтобы избежать израильских авиаударов по иранским грузам оружия.

Новости Мира •   •  17875 просмотра
Иран использует европейские порты для контрабанды оружия Хезболле

Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине

Спикер Джонсон объясняет, что сложности в принятии нового пакета помощи Украине связаны с нежеланием Белого дома ответить на ключевые вопросы относительно украинского конфликта.

политика •   •  26870 просмотра
Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине

Хуситы атаковали судно у берегов Йемена

Хуситы атаковали судно в 50 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда, сообщает Центр координации морской торговли ВМС Великобритании.

Война •   •  24102 просмотра
Хуситы атаковали судно у берегов Йемена

Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

После предоставления военной помощи Украине Министерство обороны США нуждается в пополнении своих запасов вооружений стоимостью 6,5 миллиардов долларов.

Война •   •  35099 просмотра
Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

Боевики "Аш-Шабаб" напали на отель вблизи президентского дворца в Могадишо, Сомали, ранив главу Министерства юстиции, нескольких депутатов, полицейских и военнослужащих.

Война •   •  23301 просмотра
В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

В Хмельницкой области ПВО сбила два "шахеда"

Во время воздушного налета в Хмельницкой области в ночь на 15 марта системы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника "Шахид", жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  23228 просмотра
В Хмельницкой области ПВО сбила два "шахеда"

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы запуска баллистических ракет, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Война •   •  26449 просмотра
В Киеве объявили воздушную тревогу