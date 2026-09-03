В Японии арестовали мужчину за массовое убийство хомяков в отеле: в полиции не исключают сексуальный ритуал
Киев • УНН
Японца во второй раз арестовали по подозрению в убийстве хомяков в отелях для пар. Вместе с ним задержали двух женщин.
Японская полиция 31 августа арестовала мужчину, который, предположительно, убил тридцать хомяков в так называемом отеле любви — возможно, во время секс-ритуала. Это уже его второй арест. За несколько недель до этого японца уже задерживали — тогда он, вероятно, затоптал насмерть около двадцати хомяков, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Подозреваемому 36 лет, он работает в старшей школе в префектуре Иватэ. По данным полиции, он убивал хомяков вместе с двумя разными женщинами в почасовых отелях для пар. Убийство грызунов нарушает японские законы о защите животных. Поэтому обе женщины также были арестованы, сообщил Хироюки Насу, высокопоставленный сотрудник полиции Мияко в префектуре Иватэ, передает AFP.
На изъятом полицией смартфоне подозреваемого следователи обнаружили видеозаписи убийств хомяков, а также сообщения в чате. Эти сообщения подтверждают, что преступление было спланировано совместно мужчиной и его партнершей. По словам Насу, одно из сообщений гласило: "Где мы будем убивать хомяков и при этом развлекаться?"
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