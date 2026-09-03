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В Японії заарештували чоловіка за масове вбивство хом'яків у готелі: у поліції не виключають секс-ритуал

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Японця вдруге заарештували за ймовірне вбивство хом'яків у готелях для пар. Разом із ним затримали двох жінок.

В Японії заарештували чоловіка за масове вбивство хом'яків у готелі: у поліції не виключають секс-ритуал

Японська поліція 31 серпня заарештувала чоловіка, який, ймовірно, вбив тридцять хом'яків у так званому готелі любові — можливо, під час секс-ритуалу. Це вже його другий арешт. За кілька тижнів до цього японця вже затримували — на той раз він, мабуть, затоптав на смерть близько двадцяти хом'яків, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Підозрюваному 36 років, він працює у старшій школі у префектурі Івате. За даними поліції, він убивав хом'яків разом із двома різними жінками у погодинних готелях для пар. Вбивство гризунів порушує японські закони про захист тварин. Тому обидві жінки також було заарештовано, повідомив Хіроюкі Насу, високопоставлений співробітник поліції Міяко в префектурі Івате, передає AFP.

На вилученому поліцією смартфоні підозрюваного слідчі виявили відеозаписи вбивств хом'яків, а також повідомлення у чаті. Ці повідомлення підтверджують, що злочин було сплановано спільно чоловіком та його партнеркою. За словами Насу, одне з повідомлень гласило: "Де ми вбиватимемо хом'яків і при цьому розважатимемося?"

132 хом'яки втекли з багажного відділення і затримали літак на 5 днів20.11.24, 12:33 • 14280 переглядiв

Антоніна Туманова

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Японія