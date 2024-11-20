132 хомяка сбежали из багажного отделения и задержали самолет на 5 дней
Киев • УНН
В аэропорту Португалии хомяки перегрызли транспортные ящики и оказались в трюме самолета. Из-за этого рейс пришлось отложить на 5 дней, пока животных не выловили.
В одном из португальских аэропортов пришлось перенести рейс на 5 дней из-за того, что 132 хомяка перегрызли транспортные ящики и попали в трюмы самолета. Грызунов-разбойников доставили в зоомагазин на архипелаге, УНН со ссылкой на JN.
Детали
Как известно, в минувшую среду из Лиссабона в португальский аэропорт Понта-Делгада, что на Азорских островах, прибыл самолет, который перевозил заказы на 132 хомяков, хорьков и нескольких птиц для зоомагазина. Однако, приземлившись, ответственными за сбор багажа были обнаружены поврежденные транспортные ящики и грызунов в багажном отделении.
Чтобы попытаться отловить всех животных, самолет ТАР пришлось задержать на пять дней, из соображений безопасности. Поэтому уже в воскресенье самолет доставили специальным рейсом, без пассажиров, обратно в Лиссабон.
О том, что именно повредили и нанесли ли какие-то убытки грызуны пока неизвестно.
A321neo, CS-TJR, от TAP Air Portugal, совершил свой первый коммерческий рейс 3 декабря 2020 года между Лиссабоном и Парижем с вместимостью до 240 пассажиров.
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