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В.Януковича вызвали в ГПУ на допрос 5 и 9 декабря как подозреваемого

Киев • УНН

 • 8429 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали в следственный отдел Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины 5 и 9 декабря на 10:00 на допрос и для других процессуальных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42016000000001594. Об этом сообщается на сайте ГПУ, передает УНН.

В.Януковича вызвали в ГПУ на допрос 5 и 9 декабря как подозреваемого

"Янукович Виктор Федорович, проживающий по адресу: г. Киев, ул. Оболонская Набережная, 15, корпус 5, квартира 13; Киевская область, Вышгородский район, с. Новые Петровцы, ул. И. Франко, 20; г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус В. Прошу Вас появиться "05" декабря 2016 года в 10:00. в каб. № 129 к начальнику следственного отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Лещенко А.Л. г. Киев, ул. Кловский, спуск, 36/1,044-200-69-78 в Г лавную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины для участия в допросе и выполнения других процессуальных действий в уголовном производстве № 42016000000001594 как подозреваемого", - говорится в первой повестке.

Во второй повестке В.Януковича вызвали на допрос 9 декабря.

"Янукович Виктор Федорович, который проживает по адресу: г. Киев, ул. Оболонская Набережная, 15, корпус 5, квартира 13; Киевская область, Вышгородский район, с. Новые Петровцы, ул. И. Франко, 20, г. Ростов- на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус В. Прошу Вас появиться "09" декабря 2016 г. в 10:00. в каб. №129 к начальнику следственного отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Лещенко А.Л. г. Киев, ул. Кловский, спуск, 36/1,044-200-69-78 в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины для участия в допросе и выполнения других процессуальных действий в уголовном производстве №42016000000001594 как подозреваемого", - сказано в документе.

Украинские Национальные Новости

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