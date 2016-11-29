В.Януковича викликали до ГПУ на допит 5 та 9 грудня як підозрюваного

“Янукович Віктор Федорович, що проживає за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 15, корпус 5, квартира 13; Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. І. Франка, 20; м. Ростов-на-Дону, вул. Єременко, 81, корпус В. Прошу Вас з’явитися “05” грудня 2016 року о 10:00 год. в каб. № 129 до начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л. м. Київ, вул. Кловський, узвіз, 36/1,044-200-69-78 до Г оловної військової прокуратури Генеральної прокуратури України для участі у допиті та виконання інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016000000001594 як підозрюваного", - йдеться у першій повістці.

У другій повістці В.Януковича викликали на допит 9 грудня.

"Янукович Віктор Федорович, шо проживає за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 15, корпус 5, квартира 13; Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. І. Франка, 20; м. Ростов-на-Дону, вул. Єременко, 81, корпус В. Прошу Вас з’явитися "09" грудня 2016 року о 10:00 год. в каб. №129 до начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л. м. Київ, вул. Кловський, узвіз, 36/1,044-200-69-78 до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України для участі у допиті та виконання інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №42016000000001594 як підозрюваного", - сказано у документі.