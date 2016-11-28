В.Янукович: если бы соглашение между тогдашней властью и оппозицией выполнили, то не было бы трагедии на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что если бы соглашение между тогдашней властью, оппозицией и представителями Совета Европы было выполнено, то в Украине не было бы таких страшных последствий. Об этом он сказал во время видеодопроса из Ростовского суда РФ, передает корреспондент УНН.
"Если бы это соглашение сработало и не было нарушено оппозицией, и особенно радикалами, Украина не получила таких страшных последствий", - убежден он.
В.Янукович также считает, что закон, принятый в феврале 2014 г. о недопущении преследования и наказания лиц во время акций на Майдане, нарушает Конституцию Украины.