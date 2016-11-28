В.Янукович: если бы соглашение между тогдашней властью и оппозицией выполнили, то не было бы трагедии на Майдане

"Если бы это соглашение сработало и не было нарушено оппозицией, и особенно радикалами, Украина не получила таких страшных последствий", - убежден он.

В.Янукович также считает, что закон, принятый в феврале 2014 г. о недопущении преследования и наказания лиц во время акций на Майдане, нарушает Конституцию Украины.