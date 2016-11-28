В.Янукович: якби угода між тодішньою владою і опозицією була виконана, то не було б трагедії на Майдані

“Якщо б ця угода спрацювала, і не була порушена опозицією, і особливо радикалами, Україна не зазнала таких страшних наслідків”, — переконаний він.

В.Янукович також вважає, що закон, ухвалений у лютому 2014 року про недопущення переслідування і покарання осіб під час акцій на Майдані, порушує Конституцію України.