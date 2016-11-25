В.Янукович просит приобщить к делу Майдана три тома новых свидетельств

"Я и мои помощники подготовили обширные материалы - это три больших тома, вы их увидите. Это дополнительное свидетельство тех преступлений, которые были совершены на Майдане. И мы будем просить Святошинский суд и Генпрокуратуру Украины, чтобы эти материалы были изучены и приобщены к делу" , - сказал В.Янукович в интервью телеканалу "Россия 24".

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 г. после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.