В.Янукович просить додати до справи Майдану три томи нових свідчень

"Я і мої помічники підготували великі матеріали - це три великих томи, ви їх побачите. Це додаткове свідчення тих злочинів, які були скоєні на Майдані. І ми будемо просити Святошинський суд і Генпрокуратуру України, щоб ці матеріали були вивчені і долучені до справі", - сказав В.Янукович в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.