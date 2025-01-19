В Ялте зафиксировали землетрясение с магнитудой 2,8 балла

Рано утром 19 января в Ялте зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 балла по шкале Рихтера, сообщила заместитель директора российского Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь. Об этом сообщает Крым.Реалии, пишет УНН.

19 января 2025 года сейсмическими станциями Крыма зарегистрировано землетрясение энергетическим классом Кп=9.1, магнитудой MSH=2.8. Эпицентр расположен в Ялтинском районе, - говорится в сообщении.



Позже Бондарь сообщила, что после основного толчка было зафиксировано еще шесть так называемых афтершоков (повторных толчков).

«Мы имели шесть слабых афтершоков после основного толчка. Сейчас у нас еще одно землетрясение, по нему пока собираем информацию», - отметила Бондарь.

"До звона посуды": в российском Сочи за один день произошло два землетрясения