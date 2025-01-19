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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ялте зафиксировали землетрясение с магнитудой 2,8 балла

В Ялте зафиксировали землетрясение с магнитудой 2,8 балла

Киев  •  УНН

 • 10227 просмотра

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В Ялте зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8 балла по шкале Рихтера. После основного толчка произошло еще шесть афтершоков.

Рано утром 19 января в Ялте зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 балла по шкале Рихтера, сообщила заместитель директора российского Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь. Об этом сообщает Крым.Реалии, пишет УНН.

19 января 2025 года сейсмическими станциями Крыма зарегистрировано землетрясение энергетическим классом Кп=9.1, магнитудой MSH=2.8. Эпицентр расположен в Ялтинском районе,

- говорится в сообщении.

Позже Бондарь сообщила, что после основного толчка было зафиксировано еще шесть так называемых афтершоков (повторных толчков).

«Мы имели шесть слабых афтершоков после основного толчка. Сейчас у нас еще одно землетрясение, по нему пока собираем информацию», - отметила Бондарь.

"До звона посуды": в российском Сочи за один день произошло два землетрясения11.01.25, 21:14 • 25197 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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