У Ялті зафіксували землетрус із магнітудою 2,8 бала

Рано-вранці 19 січня в Ялті зафіксували землетрус магнітудою 2,8 бала за шкалою Ріхтера, повідомила заступник директора російського Інституту сейсмології та геодинаміки Марина Бондар. Про це повідомляє Крим.Реаліїї, пише УНН.

19 січня 2025 року сейсмічними станціями Криму зареєстровано землетрус енергетичним класом Кп=9.1, магнітудою MSH=2.8. Епіцентр розташований у Ялтинському районі, - йдеться у повідомленні.



Пізніше Бондар повідомила, що після основного поштовху було зафіксовано ще шість так званих афтершоків (повторних поштовхів).

"Ми мали шість слабких афтершоків після основного поштовху. Зараз у нас ще один землетрус, по ньому поки що збираємо інформацію", – зазначила Бондар.

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