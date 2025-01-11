"До дзвону посуду": у російському Сочі за один день сталося два землетруси

У російському Сочі зафіксували другий землетрус за день. Про це пише Mash із посиланням на місцевих жителів, передає УНН.

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Вранці мнс рф зафіксувало підземні поштовхи на глибині п'ять кілометрів магнітудою 3,5 за шкалою Ріхтера інтенсивністю 2 бали.

О 20:44 за місцевим часом сочинці відчули другий землетрус у центрі міста, Дагомисі та Адлері, попередньо, ніхто не постраждав, руйнувань немає. Жителі повідомляють, що трясло "до дзвону посуду".

Додамо

мнс Краснодарського краю повідомило, що на глибині 5 км зареєстровано сейсмобробку магнітудою 3,9 за шкалою Ріхтера, інтенсивністю 3 бали.