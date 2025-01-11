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"До звона посуды": в российском Сочи за один день произошло два землетрясения

"До звона посуды": в российском Сочи за один день произошло два землетрясения

Киев  •  УНН

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В российском Сочи зафиксировали два землетрясения в течение одного дня с магнитудой 3,5 и 3,9 по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались в разных районах города, однако разрушений и пострадавших нет.

В российском Сочи зафиксировали второе землетрясение за день. Об этом пишет Mash со ссылкой на местных жителей, передает УНН.

Детали

Утром мчс рф зафиксировало подземные толчки на глубине пять километров магнитудой 3,5 по шкале Рихтера интенсивностью 2 балла.

В 20:44 по местному времени сочинцы ощутили второе землетрясение в центре города, Дагомысе и Адлере, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Жители сообщают, что трясло "до звона посуды".

Добавим

мчс Краснодарского края сообщило, что на глубине 5 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,9 по шкале Рихтера, интенсивностью 3 балла.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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