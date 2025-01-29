В ВСУ опровергли информацию о захвате Великой Новоселки в Донецкой области

Представитель 110-й бригады Иван Секач опроверг заявления о якобы захвате российскими войсками поселка Великая Новоселка в Донецкой области. Накануне ночью, 29 января, проект DeepState сообщил в Telegram, что армия РФ установила контроль над населенным пунктом. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.



Сейчас я не могу подтвердить то, что там утверждает DeepState, бои за Великую Новоселку продолжаются, и стрелковые, и пехотные, артиллерия и все. То есть не могу на данный момент подтвердить эту информацию, которую распространяет DeepState,

По его словам, российская армия имеет численное преимущество в личном составе. Уличные бои в городских условиях создают дополнительные трудности, ведь украинская пехота привыкла действовать преимущественно на открытой местности. Секач добавил, что выбивать врага из зданий и подвалов значительно сложнее, однако бойцам приходится адаптироваться и выполнять штурмовые задачи.

Дополнительным фактором, осложняющим ситуацию для обеих сторон, является река, которая протекает через населенный пункт, говорит спикер.

Она влияет на логистику, в частности на поставки продовольствия, боеприпасов и ротацию личного состава. Продвижение россиян в этом районе значительно затруднено из-за отсутствия плацдарма, что требует от них значительных усилий для дальнейших наступательных действий.

Скорее всего, на этом участке фронта, именно в Великой Новоселке, будет остановлено наступление противника и он будет искать другие слабые места, где можно будет продвинуться, перебрасывать свои силы,