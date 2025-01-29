В ВСУ опровергли информацию о захвате Великой Новоселки в Донецкой области
Киев • УНН
Представитель 110-й бригады опроверг заявления о захвате россиянами Великой Новоселки в Донецкой области. Бои за населенный пункт продолжаются, ситуацию осложняет река и городская застройка.
Представитель 110-й бригады Иван Секач опроверг заявления о якобы захвате российскими войсками поселка Великая Новоселка в Донецкой области. Накануне ночью, 29 января, проект DeepState сообщил в Telegram, что армия РФ установила контроль над населенным пунктом. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
Сейчас я не могу подтвердить то, что там утверждает DeepState, бои за Великую Новоселку продолжаются, и стрелковые, и пехотные, артиллерия и все. То есть не могу на данный момент подтвердить эту информацию, которую распространяет DeepState,
По его словам, российская армия имеет численное преимущество в личном составе. Уличные бои в городских условиях создают дополнительные трудности, ведь украинская пехота привыкла действовать преимущественно на открытой местности. Секач добавил, что выбивать врага из зданий и подвалов значительно сложнее, однако бойцам приходится адаптироваться и выполнять штурмовые задачи.
Дополнительным фактором, осложняющим ситуацию для обеих сторон, является река, которая протекает через населенный пункт, говорит спикер.
Она влияет на логистику, в частности на поставки продовольствия, боеприпасов и ротацию личного состава. Продвижение россиян в этом районе значительно затруднено из-за отсутствия плацдарма, что требует от них значительных усилий для дальнейших наступательных действий.
Скорее всего, на этом участке фронта, именно в Великой Новоселке, будет остановлено наступление противника и он будет искать другие слабые места, где можно будет продвинуться, перебрасывать свои силы,
Он добавил, что форсирование реки для россиян может стать серьезным вызовом, поскольку такая операция требует технической подготовки, наведения понтонных переправ и значительного численного преимущества. При имеющихся условиях успешный прорыв российских сил в этом направлении выглядит маловероятным.
Напомним
Согласно информации DeepState, террористы осуществили продвижение в нескольких направлениях.
Одним из последних событий стал захват населенного пункта Великая Новоселка.