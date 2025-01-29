У ЗСУ спростували інформацію про захоплення Великої Новосілки на Донеччині

Речник 110-ї бригади Іван Сєкач спростував заяви про нібито захоплення російськими військами селища Велика Новосілка на Донеччині. Напередодні вночі, 29 січня, проєкт DeepState повідомив у Telegram, що армія рф встановила контроль над населеним пунктом. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.



Наразі я не можу підтвердити те, що там стверджує DeepState, бої за Велику Новосілку продовжуються, і стрілецькі, і піхотні, артилерія і все. Тобто не можу на даний момент підтвердити цю інформацію, яку розповсюджує DeepState, - сказав Сєкач.

За його словами, російська армія має чисельну перевагу в особовому складі. Вуличні бої у міських умовах створюють додаткові труднощі, адже українська піхота звикла діяти переважно у відкритій місцевості. Сєкач додав, що вибивати ворога з будівель і підвалів значно складніше, проте бійцям доводиться адаптуватися та виконувати штурмові завдання.

Додатковим фактором, що ускладнює ситуацію для обох сторін, є річка, яка протікає через населений пункт, каже речник.

Вона впливає на логістику, зокрема на постачання продовольства, боєприпасів та ротацію особового складу. Просування росіян у цьому районі значно ускладнене через відсутність плацдарму, що вимагає від них значних зусиль для подальших наступальних дій.

Скоріш за все, на цій ділянці фронту, саме у Великій Новосілці, буде зупинений наступ противника і він буде шукати інші слабкі місця, де можна буде просунутися, перекидати свої сили, - повідомив Сєкач.

Він додав, що форсування річки для росіян може стати серйозним викликом, оскільки така операція потребує технічної підготовки, наведення понтонних переправ та значної чисельної переваги. За наявних умов успішний прорив російських сил у цьому напрямку виглядає малоймовірним.

Нагадаємо

Згідно з інформацією DeepState, терористи здійснили просування в кількох напрямках.



Однією з останніх подій стало захоплення населеного пункту Велика Новосілка.