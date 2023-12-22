В ВС ВСУ сообщают о ракете в направлении Кривого Рога

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракете, которая направляется в направлении Кривого Рога, пишет УНН.

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"Ракета в направлении Кировоградской области. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что воздушная тревога в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.

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