Города, села и производства обеспечены энергией несмотря на все попытки рф уничтожить энергетику - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский подтвердил, что, несмотря на попытки россии разрушить энергетический сектор, города, села и промышленность Украины остаются обеспеченными энергией этой зимой. Он признал устойчивость энергетической системы и поблагодарил энергетиков за их преданность делу.
Проходит первый месяц зимы, а города и села, производства обеспечены энергией - несмотря на все попытки россии уничтожить украинскую энергетику. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая перед работниками энергетической отрасли, передает корреспондент УНН.
Уже проходит первый месяц зимы, а наши города и села, наши производства обеспечены энергией - несмотря на все попытки россии уничтожить нашу энергетику. Устойчивость системы сохранена. За год сделано очень много для защиты критических, энергетических объектов по всей стране, даже в наиболее сложных районах вблизи линии фронта и в приграничье с рф. Сохранить энергетику в таких условиях, в таком противостоянии - это действительно подвиг
Он поблагодарил каждый коллектив, каждую компанию, каждого работника и работницы украинской энергетической отрасли за отличную работу ради Украины.
Дополнение
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что в случае сильных морозов в Украине блэкауты не прогнозируются. Повлиять на отключение света могут обстрелы и стихийное бедствие.
Города, села и производства обеспечены энергией несмотря на все попытки рф уничтожить энергетику - Зеленский
Президент Украины Зеленский подтвердил, что, несмотря на попытки россии разрушить энергетический сектор, города, села и промышленность Украины остаются обеспеченными энергией этой зимой. Он признал устойчивость энергетической системы и поблагодарил энергетиков за их преданность делу.
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