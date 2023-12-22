Города, села и производства обеспечены энергией несмотря на все попытки рф уничтожить энергетику - Зеленский

Проходит первый месяц зимы, а города и села, производства обеспечены энергией - несмотря на все попытки россии уничтожить украинскую энергетику. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая перед работниками энергетической отрасли, передает корреспондент УНН.

Уже проходит первый месяц зимы, а наши города и села, наши производства обеспечены энергией - несмотря на все попытки россии уничтожить нашу энергетику. Устойчивость системы сохранена. За год сделано очень много для защиты критических, энергетических объектов по всей стране, даже в наиболее сложных районах вблизи линии фронта и в приграничье с рф. Сохранить энергетику в таких условиях, в таком противостоянии - это действительно подвиг - сказал Зеленский.

Он поблагодарил каждый коллектив, каждую компанию, каждого работника и работницы украинской энергетической отрасли за отличную работу ради Украины.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что в случае сильных морозов в Украине блэкауты не прогнозируются. Повлиять на отключение света могут обстрелы и стихийное бедствие.