В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Федор Христенко, который уже почти три года не появляется в ВР и несмотря на это сохраняет свой депутатский мандат, не получает зарплату. Об этом журналисту УНН сказал первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко и отметил, что нужно действительно работать над дисциплиной посещений нардепами заседаний Рады и решить вопрос с теми, кто сидит в СИЗО.

Определенные «штрафные» санкции вводят, потому что Аппарат ВР последовательно следит какая судьба депутатов в плане уголовных производств. Депутаты, которые, например, находятся в СИЗО или в розыске, ограничены в определенных своих действиях. То есть, на сколько я знаю, если депутат находится в розыске, то ему закрывают доступ к электронной подписи. Таким образом депутат, фактически, не может документооборот вести - сказал Корниенко.

Он отметил, что помощникам нардепов-беглецов выплаты не осуществляют, потому что помощники увольняются в таких ситуациях.

Что касается ограничений зарплаты, у нас есть законодательство о труде и мы не можем его нарушать. Это нужно вносить изменения в это законодательство. На сколько я знаю выплаты помощникам не осуществляют, потому что помощники увольняются в таких ситуациях - отметил Корниенко.

На вопрос, получает ли зарплату нардеп Христенко, который уже почти три года не появляется в ВР, Корниенко ответил: «Он не получает зарплату точно. У нас нет сейчас механизма как забрать у него мандат».

Первый заместитель председателя ВР считает, что нужно вносить изменения в Конституцию Украины после войны, которые бы изменили вообще диспозицию статьи, посвященную основаниям потери мандата.

Журналисты Bihus.Info выяснили: беглый нардеп Дмитрук обосновался в Лондоне, транслируя пророссийские нарративы

На мой взгляд нужно вносить изменения в Конституцию после войны, которые бы изменили вообще диспозицию статьи, которая посвящена основаниям потери мандата и добавить туда несколько положений, в частности, те которые будут устанавливать законом и делать эту норму более гибкой. Потому что сейчас норма очень жесткая. Есть четыре случая, в которых депутат может сложить мандат: смерть, собственное желание, приговор суда, потеря гражданства, или выезд за пределы проживания. Я думаю, что нужно изменить эту концепцию - рассказал Корниенко.

По его мнению, нужно прописать, что «и в других случаях определенных законом. И дальше на уровне закона вести дискуссию, регулировать это».

Корниенко отметил, что опыт с 9 созывом Рады показал, что надо действительно работать над дисциплиной нардепов по посещению заседаний.

Потому что есть ряд депутатов, и очень известных, например пятый президент публично высказался, что не надо посещать Раду - добавил Корниенко.

Кроме того, Корниенко прокомментировал ситуации с нардепами, в отношении которых открыты уголовные дела.

Надо регулировать момент, когда, например, есть мера пресечения в виде содержания под стражей, или домашний арест, мы не можем забрать мандат, потому что нет еще приговора суда, но мы должны как-то ограничивать деятельность на это время. Потому что о каких может идти речь встречи с избирателями, работу с документами, когда человек, например, в СИЗО. Поэтому эти вопросы надо решать - заявил Корниенко.

Зеленский возмутился из-за постоянных заграничных командировок нардепов

Контекст

Движения ЧЕСТНО сообщал в январе, что за пять лет более 20 нардепов пропустили более 50% голосований в Верховной Раде. Федор Христенко уже почти три года не появляется в ВР и несмотря на это сохраняет свой депутатский мандат.

Также четверо нардепов, которые в розыске, сохраняют депутатский мандат. Речь идет об Артеме Дмитруке, Ярославе Дубневиче, Андрее Одарченко, Сергее Шахове.