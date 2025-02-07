У ВР прокоментували ситуацію з нардепами-втікачами та які сидять в СІЗО

ukenru
Ексклюзив
09:17 • 11595 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 71769 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 115409 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 149447 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 207314 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168056 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150311 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124520 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109646 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103713 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 114252 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 117485 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 111350 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 116583 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 110588 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 166743 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 165414 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 298121 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 326181 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 261333 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 37801 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 42152 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 111355 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 91636 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117121 перегляди
Актуальне
У ВР прокоментували ситуацію з нардепами-втікачами та які сидять в СІЗО

У ВР прокоментували ситуацію з нардепами-втікачами та які сидять в СІЗО

Київ • УНН

 • 130468 перегляди

Перший заступник голови ВР розповів про обмеження для депутатів-прогульників та тих, хто в СІЗО. Корнієнко наголосив на необхідності змін до Конституції щодо підстав втрати депутатського мандату.

Федір Христенко, який  вже майже три роки не з'являється у ВР й попри це зберігає свій депутатський мандат, не отримує зарплату. Про це журналісту УНН сказав перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко та зазначив, що потрібно дійсно працювати над дисципліною відвідувань нардепами  засідань Ради та вирішити питання з тими, хто сидять в СІЗО.

Певні "штрафні" санкції вводять, тому що Апарат ВР послідовно слідкує яка доля депутатів в плані кримінальних проваджень. Депутати, які, наприклад, перебувають в СІЗО або в розшуку, обмежені в певних своїх діях. Тобто, на скільки я знаю, якщо депутат перебуває в розшуку, то йому закривають доступ до електронного підпису. Таким чином депутат, фактично, не може документообіг вести 

- сказав Корнієнко.

Він зазначив, що помічникам нардепів-втікачів виплати не здійснюють, тому що помічники звільняються в таких ситуаціях.

Що стосується обмежень зарплати, у нас є законодавство про працю й ми не можемо його порушувати. Це потрібно вносити зміни в це законодавство. На скільки я знаю виплати помічникам не здійснюють, тому що помічники звільняються в таких ситуаціях 

- зазначив Корнієнко.

На запитання, чи отримує зарплату нардеп Христенко, який вже майже три роки не з'являється у ВР, Корнієнко відповів: "Він не отримує зарплату точно. У нас немає зараз механізму як забрати в нього мандат".

Перший заступник голови ВР вважає, що потрібно вносити зміни в Конституцію України після війни, які б змінили взагалі диспозицію статті, присвячену підставам втрати мандату.

Журналісти Bihus.Info з’ясували: нардеп-втікач Дмитрук облаштувався в Лондоні, транслюючи проросійські наративи04.10.24, 00:17 • 47010 переглядiв

На мій погляд потрібно вносити зміни в Конституцію після війни, які б змінили взагалі диспозицію статті, яка присвячена підставам втрати мандату й додати туди кілька положень, зокрема, ті які будуть встановлювати законом й робити цю норму більш гнучкою. Тому що зараз норма дуже жорстка. Є чотири випадки, в яких депутат може скласти мандат: смерть, власне бажання, вирок суду, втрата громадянства, або виїзд за межі проживання. Я думаю, що потрібно змінити цю концепцію 

- розповів Корнієнко.  

На його думку, потрібно прописати, що "і в інших випадках визначених законом. Й далі на рівні закону вести дискусію, регулювати це".

Корнієнко зауважив, що досвід з 9 скликанням Ради показав, що треба дійсно працювати над дисципліною нардепів щодо відвідування засідань.

Тому що є низка депутатів, й дуже відомих, наприклад п’ятий президент публічно висловився, що не треба відвідувати Раду 

- додав Корнієнко.

Окрім того, Корнієнко прокоментував ситуації з нардепами щодо яких відкриті кримінальні справи.

Треба регулювати момент, коли, наприклад, є запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або домашній арешт, ми не можемо забрати мандат, тому що немає ще вироку суду, але ми маємо якось обмежувати діяльність на цей час. Тому що про які може йти мова зустрічі з виборцями, роботу з документами, коли людина, наприклад, в СІЗО. Тому ці питання треба вирішувати

- заявив Корнієнко.

Зеленський обурився через постійні закордонні відрядження нардепів06.02.25, 20:13 • 50904 перегляди

Контекст

Руху ЧЕСНО повідомляв в січні, що за п'ять років понад 20 нардепів пропустили понад 50% голосувань у Верховній Раді. Федір Христенко вже майже три роки не з'являється у ВР й попри це зберігає свій депутатський мандат.

Також четверо нардепів, які у розшуку, зберігають депутатський мандат. Йдеться про Артема Дмитрука, Ярослава Дубневича, Андрія Одарченка, Сергія Шахова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
verkhovna-radaВерховна Рада
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
londonЛондон

Звернутися з питань розміщення реклами