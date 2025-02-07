У ВР прокоментували ситуацію з нардепами-втікачами та які сидять в СІЗО

Федір Христенко, який вже майже три роки не з'являється у ВР й попри це зберігає свій депутатський мандат, не отримує зарплату. Про це журналісту УНН сказав перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко та зазначив, що потрібно дійсно працювати над дисципліною відвідувань нардепами засідань Ради та вирішити питання з тими, хто сидять в СІЗО.

Певні "штрафні" санкції вводять, тому що Апарат ВР послідовно слідкує яка доля депутатів в плані кримінальних проваджень. Депутати, які, наприклад, перебувають в СІЗО або в розшуку, обмежені в певних своїх діях. Тобто, на скільки я знаю, якщо депутат перебуває в розшуку, то йому закривають доступ до електронного підпису. Таким чином депутат, фактично, не може документообіг вести - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що помічникам нардепів-втікачів виплати не здійснюють, тому що помічники звільняються в таких ситуаціях.

Що стосується обмежень зарплати, у нас є законодавство про працю й ми не можемо його порушувати. Це потрібно вносити зміни в це законодавство. На скільки я знаю виплати помічникам не здійснюють, тому що помічники звільняються в таких ситуаціях - зазначив Корнієнко.

На запитання, чи отримує зарплату нардеп Христенко, який вже майже три роки не з'являється у ВР, Корнієнко відповів: "Він не отримує зарплату точно. У нас немає зараз механізму як забрати в нього мандат".

Перший заступник голови ВР вважає, що потрібно вносити зміни в Конституцію України після війни, які б змінили взагалі диспозицію статті, присвячену підставам втрати мандату.

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На мій погляд потрібно вносити зміни в Конституцію після війни, які б змінили взагалі диспозицію статті, яка присвячена підставам втрати мандату й додати туди кілька положень, зокрема, ті які будуть встановлювати законом й робити цю норму більш гнучкою. Тому що зараз норма дуже жорстка. Є чотири випадки, в яких депутат може скласти мандат: смерть, власне бажання, вирок суду, втрата громадянства, або виїзд за межі проживання. Я думаю, що потрібно змінити цю концепцію - розповів Корнієнко.

На його думку, потрібно прописати, що "і в інших випадках визначених законом. Й далі на рівні закону вести дискусію, регулювати це".

Корнієнко зауважив, що досвід з 9 скликанням Ради показав, що треба дійсно працювати над дисципліною нардепів щодо відвідування засідань.

Тому що є низка депутатів, й дуже відомих, наприклад п’ятий президент публічно висловився, що не треба відвідувати Раду - додав Корнієнко.

Окрім того, Корнієнко прокоментував ситуації з нардепами щодо яких відкриті кримінальні справи.

Треба регулювати момент, коли, наприклад, є запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або домашній арешт, ми не можемо забрати мандат, тому що немає ще вироку суду, але ми маємо якось обмежувати діяльність на цей час. Тому що про які може йти мова зустрічі з виборцями, роботу з документами, коли людина, наприклад, в СІЗО. Тому ці питання треба вирішувати - заявив Корнієнко.

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Контекст

Руху ЧЕСНО повідомляв в січні, що за п'ять років понад 20 нардепів пропустили понад 50% голосувань у Верховній Раді. Федір Христенко вже майже три роки не з'являється у ВР й попри це зберігає свій депутатський мандат.

Також четверо нардепів, які у розшуку, зберігають депутатський мандат. Йдеться про Артема Дмитрука, Ярослава Дубневича, Андрія Одарченка, Сергія Шахова.