В восточном регионе Украины на взрывчатке подорвался автомобиль энергетиков, пострадал 31-летний мастер
Киев • УНН
В восточном регионе Украины служебный автомобиль энергетиков наехал на взрывное устройство при осмотре воздушной линии. 31-летний мастер по эксплуатации электрических сетей получил тяжелые ранения и был госпитализирован.
На востоке Украины совершило наезд на взрывчатку авто энергетиков. В результате чрезвычайной ситуации пострадал специалист по эксплуатации электрических сетей.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.
Восточный регион: во время осмотра воздушной линии служебный автомобиль подорвался на взрывном устройстве. 31-летний мастер по эксплуатации электрических сетей получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу
Напомним,
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