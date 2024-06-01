В воскресенье отключение света возможно днем и ночью - "Укрэнерго"

На фоне последних ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре "Укрэнерго" вновь ввело графики отключений для бытовых пользователей. В воскресенье, 2 июня, отключения предусмотрены днем и ночью. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НЭК "Укрэнерго".

Детали

Завтра, 2 июня, с 01:00 до 05:00 а с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии - говорится в заявлении компании.

В "Укрэнерго" предупредили, что при превышении лимитов могут быть применены графики почасовых отключений.



ДнепроГЭС в критическом состоянии - Федоров

В то же время в компании подчеркнули, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Напомним

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что две теплоэлектростанции ДТЭК серьезно пострадали из-за российского обстрела. Там очень серьезное разрушение оборудования, однако частичное восстановление возможно.