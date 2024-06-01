У неділю відключення світла можливе вдень та вночі - "Укренерго"
Київ • УНН
2 червня "Укренерго" ввело обмеження на споживання електроенергії для домогосподарств і промислових підприємств по всій Україні у зв'язку з недавніми ракетними ударами Росії по Українській енергетичній інфраструктурі, з можливим щогодинним відключенням електроенергії в разі перевищення встановлених лімітів.
На тлі останніх ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі "Укренерго" знову запровадило графіки відключень для побутових користувачів. В неділю, 2 червня, відключення передбачені вдень та вночі. Про це пише УНН з посиланням на заяву НЕК "Укренерго".
Деталі
Завтра, 2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії
В "Укренерго" попередили, що при перевищенні лімітів можуть бути застосовані графіки погодинних відключень.
ДніпроГЕС в критичному стані - Федоров01.06.24, 17:31 • 56088 переглядiв
Водночас в компанії підкреслили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Нагадаємо
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що дві теплоелектростанції ДТЕК серйозно постраждали через російський обстріл. Там дуже серйозна руйнація обладнання, проте часткове відновлення можливе.