В Вишневом завершили ликвидацию последствий удара рф: показали масштабы разрушений
Киев • УНН
В Бучанском районе завершены работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов. Спасатели спасли 5 человек, среди которых 2 детей, пострадавших нет.
В Вишневом Киевской области завершены работы по ликвидации последствий вражеского удара, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.
Детали
"Работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов в Вишневом - завершены", - говорится в сообщении.
Работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов в Бучанском районе, как указано, завершены в 11:30.
"К счастью, обошлось без травмированных и погибших. Спасателями спасены 5 человек, 2 из них - дети", - сказано в сообщении.
Атака рф в Киевской области: пострадал 5-летний ребенок25.01.25, 12:41 • 17763 просмотра