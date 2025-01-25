У Вишневому завершили ліквідацію наслідків удару рф: показали масштаби руйнувань
Київ • УНН
У Бучанському районі завершено роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Рятувальники врятували 5 осіб, серед яких 2 дітей, постраждалих немає.
У Вишневому Київської області завершено роботи з ліквідації наслідків ворожого удару, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.
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"Роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Вишневому – завершені", - ідеться у повідомленні.
Роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів в Бучанському районі, як вказано, завершено об 11:30.
"На щастя, обійшлося без травмованих та загиблих. Рятувальниками врятовано 5 осіб, 2 з них - діти", - сказано у повідомленні.
Атака рф на Київщині: постраждала 5-річна дитина25.01.25, 12:41 • 38115 переглядiв