На Винничине за выходные утонули четыре человека

За последние выходные в Винницкой области утонули четверо мужчин. Тела погибших достали из реки и прудов в разных общинах области. Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности на воде. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Трагедия произошла в Виннице – в реке Южный Буг утонул 38-летний мужчина, в с. Федоровка в местном пруду – 27-летний мужчина. Их тела из водоемов доставали люди - говорится в сообщении.

Также в с. Кунка в местном пруду на расстоянии 15 метров от берега водолазы ГСЧС нашли тело 36-летнего мужчины. А в с. Журавное – тело 42-летнего местного жителя, который вчера пошел к местному пруду ловить раков и исчез.

Всего за последние сутки на водных объектах Украины погибло 13 человек. С начала года – 528 человек, из них – 49 детей.

Вода не прощает ошибок! Не рискуйте жизнью – выбирайте для отдыха специально оборудованные места и не отправляйтесь к водоемам в одиночку, - предостерегают спасатели.

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