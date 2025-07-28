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На Винничине за выходные утонули четыре человека

Киев • УНН

 • 862 просмотра

За выходные на Винничине утонули четверо мужчин. Тела погибших достали из реки Южный Буг и прудов в Виннице, Федоровке и Кунце. Всего за сутки в Украине погибло 13 человек на воде.

На Винничине за выходные утонули четыре человека

За последние выходные в Винницкой области утонули четверо мужчин. Тела погибших достали из реки и прудов в разных общинах области. Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности на воде. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Трагедия произошла в Виннице – в реке Южный Буг утонул 38-летний мужчина, в с. Федоровка в местном пруду – 27-летний мужчина. Их тела из водоемов доставали люди

- говорится в сообщении.

Также в с. Кунка в местном пруду на расстоянии 15 метров от берега водолазы ГСЧС нашли тело 36-летнего мужчины. А в с. Журавное – тело 42-летнего местного жителя, который вчера пошел к местному пруду ловить раков и исчез.

Всего за последние сутки на водных объектах Украины погибло 13 человек. С начала года – 528 человек, из них – 49 детей.

Вода не прощает ошибок! Не рискуйте жизнью – выбирайте для отдыха специально оборудованные места и не отправляйтесь к водоемам в одиночку,

- предостерегают спасатели.

В гидропарке в Харькове утонул ребенок15.07.25, 11:09 • 6754 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
Винницкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Винница
Tesla
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