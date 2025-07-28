На Вінниччині за вихідні втопилися четверо людей

Протягом останніх вихідних на Вінниччині втопилися четверо чоловіків. Тіла загиблих дістали з річки та ставків у різних громадах області. Рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки на воді. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Трагедія сталася у Вінниці – у річці Південний Буг потонув 38-річний чоловік, у с.Федорівка у місцевому ставку – 27-річний чоловік. Їх тіла з водойм діставали люди - йдеться у повідомленні.

Також у с.Кунка у місцевому ставку на відстані 15 метрів від берега водолази ДСНС знайшли тіло 36-річного чоловіка. А у с. Журавне – тіло 42-річного місцевого мешканця, який вчора пішов до місцевого ставка ловити раків та зник.

Загалом за останню добу на водних об’єктах України загинуло 13 людей. З початку року – 528 осіб, з них – 49 дітей.

Вода не пробачає помилок! Не ризикуйте життям – обирайте для відпочинку спеціально обладнані місця та не вирушайте до водойм наодинці, - застерігають рятувальники.

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