В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает УНН.

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В Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры написал Борзов

По его словам, пострадавших нет. На месте возгорания работают профильные службы.

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