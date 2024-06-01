В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  104156 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  105469 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  109176 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

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Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  120131 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138841 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130934 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  203517 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112516 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  189797 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90886 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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30 мая 2024, 11:38  •  203517 просмотра
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  192717 просмотра

В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

На объекте критической инфраструктуры в Винницкой области произошел пожар из-за обломков сбитого вражеского беспилотника, пострадавших нет.

Общество •   •  775 просмотра
В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder

Генеральная прокуратура России внесла немецкий медиа проект Decoder, который управляет сайтом dekoder. org, которые публикуют новости и статьи о европейской политике и науке на немецком и русском языках, в список нежелательных организаций.

политика •   •  1172 просмотра
В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder

WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину

Франция рассматривает отправку военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих в Украине как логичный шаг, но как нарушение табу, сообщает The Wall Street Journal.

Война •   •  1468 просмотра
WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину

Хакеры выставили на продажу данные 30 млн клиентов испанского банка Santander

Хакеры выставили на продажу данные 30 миллионов клиентов Santander Bank, включая реквизиты банковских счетов, данные кредитных карт и данные сотрудников, после взлома банковских систем в середине мая.

Криминал и ЧП •   •  5129 просмотра
Хакеры выставили на продажу данные 30 млн клиентов испанского банка Santander

Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ

G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих российские аналоговые системы SWIFT для обхода ограничений, поскольку в 2023 году их использование утроилось.

Экономика •   •  7184 просмотра
Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ

В Запорожье раздаются взрывы.

В Запорожье, Украина, были слышны взрывы из-за объявления в городе воздушной тревоги, связанной с возможными запусками ракет российскими стратегическими бомбардировщиками и ударными беспилотниками.

Война •   •  7353 просмотра
В Запорожье раздаются взрывы.

Байден предложил новый план по прекращению огня в Секторе Газа

Байден обнародовал новый план прекращения огня в Секторе Газа, предусматривающий поэтапный вывод израильских войск, Освобождение заложников и увеличение объема гуманитарной помощи в обмен на всеобъемлющее прекращение огня со стороны камасутра.

Война •   •  7038 просмотра
Байден предложил новый план по прекращению огня в Секторе Газа

Бельгия против использования Украиной их оружия против целей в РФ

Бельгия не позволит Украине использовать бельгийское оружие для нанесения ударов по целям на территории России, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Война •   •  6783 просмотра
Бельгия против использования Украиной их оружия против целей в РФ

В Виннице прогремели взрывы

Взрывы были слышны в Виннице во время воздушной тревоги из-за передвижения вражеских ударных беспилотников.

Общество •   •  6739 просмотра
В Виннице прогремели взрывы

В возрасте 86 лет мать Мишель Обамы

Мать Мишель Обамы Мариан Шилдс Робинсон, которая жила в Белом доме, чтобы заботиться о своих внуках во время президентства Барака Обамы, умерла в возрасте 86 лет.

Общество •   •  9162 просмотра
В возрасте 86 лет мать Мишель Обамы